Βαθμολογία και πρόγραμμα ΠΑΟ: Ανέβηκε στο 18-14 σε πενταπλή ισοβαθμία για τα πλέι οφ

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (82-74) και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 18-14, πιάνοντας εκεί άλλες τέσσερις ομάδες!

Συνωστισμός και χαμός για τα πλέι οφ, καθώς έξι ομάδες ισοβαθμούν στις θέσεις 6-10 με ρεκόρ το 18-14: Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εκεί μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, τη Ζαλγκίρις, τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα, έχοντας να παίξει με τις δύο τελευταίες στις εναπομείνασες έξι αγωνιστικές.

Παρά τη νίκη του πάντως ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να υπερκαλύψει και τη διαφορά των 18 πόντων από την ήττα του στον Α' γύρο στο Βελιγράδι (86-68).

Δείτε τo πρόγραμμα του Παναθηναϊκού