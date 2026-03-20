Μυθικός Σλούκας: 3ος στο κλαμπ παικτών με 1.000 πόντους - ριμπάουντ - ασίστ!

Ο Κώστας Σλούκας έσπασε το φράγμα των 1.000 ριμπάουντ στο ματς κόντρα στον Ερυθρό, με τον Έλληνα γκαρντ να μπαίνει στο κλειστό κλαμπ με 1.000 πόντους - ριμπάουντ - ασίστ στην Euroleague

Έγραψε ιστορία στην Euroleague ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης, σπάζοντας το φράγμα των 1.000 ριμπάουντ στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο Τelekom Center.

Mε το τρίτο του ριμπάουντ στην αναμέτρηση έφτασε τα 1000 ριμπάουντ, για να μπει σε ένα μικρό club στο οποίο ήδη βρίσκονταν ο Νικ Καλάθης και ο Μάικ Τζέιμς.

Ο Σλούκας είχε 5.446 πόντους πριν από το τζάμπολ, μαζί με 997 ριμπάουντ και 2035 ασίστ. Ο Καλάθης είναι στο 4429-1420-2235, ενώ ο Τζέιμς 6023-1139-1725.