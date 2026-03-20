Συνεχείς προκλήσεις από τον πάγκο του Αστέρα από τους Ντόμπριτς και Κάλινιτς, αλλά κι από μέλη του σταφ της σερβικής ομάδας!

Πολλή ένταση υπάρχει στο «T-Center» με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα να προκαλούν συνεχώς τον κόσμο, που ευτυχώς έχει παραμείνει ψύχραιμος και δεν έχει συμβεί κάτι σοβαρότερο.

Ντόμπριτς και Κάλινιτς συνεχώς προκαλούν την εξέδρα, την ίδια στιγμή που λάδι στη φωτιά ρίχνουν και μέλη του σταφ της σερβικής ομάδας, που είναι όρθια κι ανοίγουν διάλογο με τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μέλη τους σταφ του Ερυθρού Αστέρα είναι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης όρθια, χωρίς να έχει γίνει καν παρατήρηση από τους διαιτητές, συνεχίζοντας να προκαλούν τον κόσμο.