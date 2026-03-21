Ιδιοκτήτης Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Στόχος μας παραμένει η συμμετοχή στην Euroleague»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ ξεκαθάρισε πως στόχος της ομάδας παραμένει η συμμετοχή της στην Euroleague.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ είδε την πορεία της στο Eurocup να ολοκληρώνεται στα προημιτελικά απέναντι στην Τουρκ Τέλεκομ.

Ο Μάταν Άντελσον, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, μίλησε για το μέλλον του συλλόγου και τόνισε πως ο στόχος παραμένει η συμμετοχή στην Euroleague.

«Στην αρχή της φετινής σεζόν, θέσαμε έναν σαφή στόχο: να κατακτήσουμε το Eurocup. Πίστευα ακράδαντα ότι αυτή η ομάδα είχε τη δυνατότητα να το πετύχει. Η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, βαθιάς αφοσίωσης και κοινής πίστης σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Γι’ αυτό, η αποτυχία στην επίτευξη του στόχου και το αποτέλεσμα στους προημιτελικούς είναι τόσο δύσκολο να χωνευτούν.

Ωστόσο, είναι σημαντικό για μένα να είμαι σαφής: η Χάποελ Ιερουσαλήμ δεν επιδιώκει απλώς να πετύχει — επιδιώκει να κερδίσει. Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο, να κερδίσουμε τίτλους και να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο.

Παρά την απογοήτευση, συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις εκτός γηπέδου, ώστε την επόμενη σεζόν η Χάποελ Ιερουσαλήμ να συμμετάσχει στο ισχυρότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Αυτό παραμένει ο κύριος στόχος μας και θα επιτευχθεί, όσο καιρό κι αν πάρει.

Θα αφιερώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να επεξεργαστούμε την απογοήτευση και να επιστρέψουμε στη δουλειά πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι, για να εκπληρώσουμε μαζί τα όνειρα και τους στόχους που όλοι μοιραζόμαστε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το «Walla Sport».