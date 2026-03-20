Μοράλες ενόψει ΑΕΚ: «Δε θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη πίεση»

Δηλώσεις για την κλήρωση των προημιτελικών του BCL έκανε ο διοικητικός ηγέτης της Μπανταλόνα, Χουάν Μοράλες, με την ισπανική ομάδα να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την πρόκριση στο Final Four.

H AEK έχει το πλεονέκτημα έδρας και χρειάζεται δύο νίκες για να προκριθεί στο Final Four, το οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί στην Μπανταλόνα, κάτι που βάζει εξτρά πίεση στους Ισπανούς.

«Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε σε έναν εντυπωσιακό χώρο και όλα πήγαν πολύ καλά. Νομίζω ότι η πόλη έδειξε μια εικόνα που ήταν αρκετά άγνωστη σε πολλούς ανθρώπους. Σχετικά με το αποτέλεσμα της κλήρωσης, νομίζω ότι ο Τζόρντι Βιγιακάμπα το όρισε τέλεια στην ομιλία του εκ των προτέρων. Πρέπει να αποδεχτείς όποιον αντίπαλο βρεθεί στο δρόμο σου και να προετοιμαστείς για να περάσεις το εμπόδιο. Ειλικρινά πιστεύω ότι η απόφαση που πήραμε να αφιερωθούμε σε αυτή τη διοργάνωση φέτος αποδείχθηκε σωστή.

Είναι μία διοργάνωση που, με τα χρόνια - τώρα βρίσκεται στη δέκατη έκδοσή του - έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε ποιότητα. Και η απόδειξη είναι η εξής: Από τις οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν αυτή τη στιγμή - ποιες θα θέλατε να αντιμετωπίσετε; Δεν ξέρω, καμία από αυτές. Και, προφανώς το δημοτικό συμβούλιο έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να φιλοξενήσει μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου στην πόλη. Και όπως μου υπενθυμίζουν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος κάθε που τους συναντώ: “Πρέπει να προκριθούμε”… Άρα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη πίεση».