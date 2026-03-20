Ρέντικ: «Δεν θα ήμασταν σε αυτή την θέση χωρίς τον Ντόντσιτς»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε για την νέα τρομερή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς και τόνισε πως έχει… κουβαλήσει τους Λος Άντζελες Λέικερς φέτος.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν το τρομερό τους σερί κερδίζοντας με 134-126 τους Μαϊάμι Χιτ. Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ακόμα μία αδιανόητη εμφάνιση με 60 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Μετά τον αγώνα, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ είχε τα καλύτερα να πει για τον αστέρα της ομάδας του και ξεκαθάρισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» δεν θα βρίσκονταν σε αυτή τη θέση αν δεν είχαν τον «Luka Magic».

«Έβαλε κρίσιμα σουτ, έβαλε δύσκολα σουτ, διάβασε σωστά το παιχνίδι. Όταν παίζει έτσι, απλά τον αφήνεις να κάνει το παιχνίδι του. Δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε αν δεν έκανε τη σεζόν που κάνει» ανέφερε.