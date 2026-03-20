Μπακς: Οι παίκτες που ήθελαν για να παραχωρήσουν τον Αντετοκούνμπο

Μπορεί οι Μιλγουόκι Μπακς να μην παραχώρησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο trade deadline, ωστόσο είχαν ξεχωρίσει δύο παίκτες.

Αρκετές ομάδες ήθελαν να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο trade deadline, ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να μην τον παραχωρήσουν.

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει πως δεν είχαν ξεχωρίσει μερικούς παίκτες που θα ήθελαν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «ESPN» είχαν ξεχωρίσει τους Βι Τζέι Έτζκομπ των Φιλαδέλφεια Σίξερς και τον Έβαν Μόμπλεϊ των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Πλέον, μένει να φανεί αν ο «Greek Freak» θα ανανεώσει το συμβόλαιό του ή αν το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν από τα «Ελάφια».