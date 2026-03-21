Α1 Γυναικών: Στο ΣΕΦ για την πρόκριση στους τελικούς ο Παναθηναϊκός

Συνεχίζονται τα play-offs και τα play-out στην Α1 Γυναικών, με το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει.

Η αγωνιστική δράση στην Α1 Γυναικών συνεχίζεται το Σάββατο (21/3).

Φυσικά, το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το ματς θα γίνει στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ και θα ξεκινήσει στις 17:00. Οι «πράσινες» προηγούνται με 3-0 στη σειρά και θέλουν ακόμα μία νίκη για να περάσουν στους τελικούς.

Στο 3-0 βρίσκεται και ο Αθηναϊκός κόντρα στον Παναθλητικό, ο οποίος θα ψάξει και αυτός την τέταρτη νίκη για την πρόκριση στους τελικούς.

Ακόμη θα διεξαχθεί το ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας (13:30) αλλά και το Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας για τα play-out (17:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:30 ΠΑΣ Γιάννινα - Πρωτέας Βούλας

14:00 Παναθλητικός - Αθηναϊκός

17:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

17:30 Ανόρθωση Βόλου - Αμύντας