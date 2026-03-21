Α1 Γυναικών: Στο ΣΕΦ για την πρόκριση στους τελικούς ο Παναθηναϊκός

Η αγωνιστική δράση στην Α1 Γυναικών συνεχίζεται το Σάββατο (21/3).
Φυσικά, το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το ματς θα γίνει στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ και θα ξεκινήσει στις 17:00. Οι «πράσινες» προηγούνται με 3-0 στη σειρά και θέλουν ακόμα μία νίκη για να περάσουν στους τελικούς.
Στο 3-0 βρίσκεται και ο Αθηναϊκός κόντρα στον Παναθλητικό, ο οποίος θα ψάξει και αυτός την τέταρτη νίκη για την πρόκριση στους τελικούς.
Ακόμη θα διεξαχθεί το ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας (13:30) αλλά και το Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας για τα play-out (17:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:30 ΠΑΣ Γιάννινα - Πρωτέας Βούλας
14:00 Παναθλητικός - Αθηναϊκός
17:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
17:30 Ανόρθωση Βόλου - Αμύντας