Βαν Τούμπεργκεν: «Κλειδί η άμυνα και τα ριμπάουντ με τον ΠΑΟΚ»

Ο Βαν Τούρμπεγκεν σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ σημείωσε πως κλειδί για τη νίκη κόντρα στον Δικέφαλο θα είναι η άμυνα και τα ριμπάουντ.

Με τον ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί το Σάββατο (21/3, 18:15, ΕΡΤ2) το Περιστέρι Betsson για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου έχουν αντιμετωπίσει ήδη τις προηγούμενες ημέρες δυο φορές τον «δικέφαλο» έχοντας μια ήττα στη Θεσσαλονίκη και μια νίκη εντός έδρας (δεν καλύφθηκε η διαφορά του πρώτου αγώνα) για το FIBA Europe Cup.

«Έχουμε παίξει με τον ΠΑΟΚ ήδη δύο φορές την περασμένη εβδομάδα, οπότε ελπίζω η τρίτη φορά να είναι τυχερή για μας. Μακάρι να βγούμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε ξανά. Την περασμένη Τετάρτη πήραμε πολλή ενέργεια από τον κόσμο προκειμένου να φτάσουμε στη νίκη και ελπίζουμε να δούμε να συμβαίνει το ίδιο και αυτή τη φορά» δήλωσε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν για την συνάντηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την έκβαση της αναμέτρησης ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ του Περιστερίου Betsson, επισήμανε: «Θεωρώ πως η άμυνα και τα ριμπάουντ είναι σίγουρα το κλειδί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Πιστεύω ότι αν ελέγξουμε αυτούς τους δύο τομείς, τότε έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε τον αγώνα».

Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν έστειλε και το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας: «Λατρεύουμε τους φιλάθλους. Μας δίνουν εξαιρετική ενέργεια και είναι πραγματική απόλαυση να παίζεις γι’ αυτούς, γιατί βγάζουν πάθος. Ελπίζουμε να ανταποδώσουμε κι εμείς αυτό το πάθος στο παρκέ».

Τα εισιτήρια με τον ΠΑΟΚ

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα του Σαββάτου (21/3, 18:15, ΕΡΤ2) με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL γίνεται από τα εκδοτήρια του γηπέδου την Παρασκευή (20/3) από τις 16:00 έως τις 19:00 και το Σάββατο (21/3) από τις 15:30 έως την έναρξη του αγώνα.

Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνεται ταυτοποίηση μέσω της εφαρμοφής gov.gr Wallet και υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στο γήπεδο.