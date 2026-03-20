«Καλοκαιρινή εκκαθάριση συμβολαίων στην Μπαρτσελόνα για οικονομική ευελιξία»

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του BasketNews, η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να απελευθερώσει έως και 9 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντάς της απαράμιλλη οικονομική ευελιξία για σημαντικές μεταγραφές τη νέα σεζόν

Η Μπαρτσελόνα πρόκειται να μειώσει σημαντικά το μισθολογικό της κόστος ενόψει της offseason του 2026, δημιουργώντας ενδεχομένως τη μεγαλύτερη οικονομική αναδιάρθρωση στην EuroLeague.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του BasketNews, με επτά παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να εκκαθαρίσει σχεδόν 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ από την τρέχουσα μισθοδοσία της.

Για να γίνει κατανοητό, ένας προϋπολογισμός 9 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατασσόταν περίπου στην 14η θέση στην τρέχουσα βαθμολογία μισθοδοσίας της EuroLeague και ομάδες όπως η Ζαλγκίρις και η Βαλένθια λειτουργούν σε παρόμοιο οικονομικό επίπεδo.

Η Μπαρτσελόνα έχει τέσσερα από τα επτά μεγαλύτερα συμβόλαιά της στο μισθολόγιο που πρόκειται να λήξουν, ενώ σύμφωνα με το BasketNews oι Μπλαουγκράνα αναμένεται να αυξήσουν το μπάτζετ τους περίπου 3-4 εκατομμύρια από την ερχόμενη σεζόν.

Αναλυτικά οι πάικτες που ολοκληρώνεται το συμβόλαιο τους το ερχόμενο καλοκαίρι: Γιουσούφα Φαλ, Μάιλς Νόρις, Ουίλι Ερνανγκόμεθ, Μάιλς Κέιλ, Νίκολα Λαπροβίτολα, Γιαν Βέσελι, Τόμας Σατοράνσκι.