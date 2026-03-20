«Υπάρχει ενδεχόμενο να ανανεώσει με τους Πέλικανς ο Ζάιον Ουίλιαμσον»

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Πέλικανς, Σαμίτ Ντούα, ο Ζάιον Ουίλιαμσον και η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ενδέχεται να ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Ο Σαμίτ Ντούα εμφανίστηκε στην εκπομπή «Around The Beat» του HoopsHype και μίλησε για την περίπτωση του Zion λέγοντας πως ο ψηλός των Πέλικανς υπάρχει πιθανότητα να ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα. O Oύλιαμσον έχει συμβόλαιο μέχρι την σεζόν 2027-28, υπογράφοντας το rookie max.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σαμίτ Ντούα:

«Νομίζω ότι η θητεία του Zion θα παραταθεί. Όταν ήρθε ο Τζο Ντούμαρς , έγιναν κάποιες δύσκολες συζητήσεις με τον Ζάιον σχετικά με το ποιες είναι οι προσδοκίες από επαγγελματισμό του. Και προς τιμήν του Ντούμαρς, ο Ζάιον το πήρε αυτό στα σοβαρά.

Θέλει πολύ να βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη και θέλει πολύ, πολύ να αλλάξει η αφήγηση γύρω του... Θα το «μοντελοποιούσα» με βάση την επέκταση του Τζούλιους Ραντλ... περίπου τρία χρόνια για σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια. Γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό deal κέρδους για τον Ζάιον».

Tην φετινή χρονιά ο Ζάιον, έχει μέσο όρο 21,4 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας σχεδόν 60% εντός πεδιάς.