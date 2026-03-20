Οι «σφυρίχτρες» της 22ης αγωνιστικής: Τσαρούχα και Πιτσίλκας στο Περιστέρι - ΠΑΟΚ

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:
Σάββατο 21/3
- Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Ζιώγας (Πίγκας)
- Αλεξάνδρειο 16.30 Άρης Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Πουρσανίδης-Χριστινάκης-Μπακάλης (Παραλυκίδης)
- Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Μύκονος Betsson Καρπάνος-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Μωϋσιάδης)
- Α. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Τσάνταλη (Κουλούρης)
Κυριακή 22/3
- Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Ηρακλής Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Λόρτος (Φλώρος)
- Μ. Λιούγκας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Παναθηναϊκός AKTOR Τσολάκος-Ζακεστίδης-Κωνσταντινίδου (Γερός)