Οι «σφυρίχτρες» της 22ης αγωνιστικής: Τσαρούχα και Πιτσίλκας στο Περιστέρι - ΠΑΟΚ

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών της Stoiximan GBL για την 23η αγωνιστική, με το παιχνίδι ανάμεσα στο Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ να διευθύνει η τριάδα Τσαρούχα - Πιτσίλκας - Τσάνταλη.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής: Σάββατο 21/3 Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Ζιώγας (Πίγκας)

Αλεξάνδρειο 16.30 Άρης Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Πουρσανίδης-Χριστινάκης-Μπακάλης (Παραλυκίδης)

Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Μύκονος Betsson Καρπάνος-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Μωϋσιάδης)

Α. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Τσάνταλη (Κουλούρης) Κυριακή 22/3 Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-Ηρακλής Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Λόρτος (Φλώρος)

Μ. Λιούγκας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Παναθηναϊκός AKTOR Τσολάκος-Ζακεστίδης-Κωνσταντινίδου (Γερός)