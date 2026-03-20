Η ιστορία του Φάνη Λαμπρόπουλου για το ξενέρωμα φίλων του Ολυμπιακών με την μεταγραφή Σλούκα στον Παναθηναϊκό

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος σε διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε, αποκάλυψε μια ιδιαίτερη ιστορία για το ξενέρωμα δύο φίλων του, Ολυμπιακών μετά την μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό.

Όπως ανέφερε ο πασίγνωστος κωμικός και παρουσιαστής, το καλοκαίρι που ο Κώστας Σλούκας μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, έκανε διακοπές με ένα ζευγάρι, που ήταν φίλοι των «ερυθρόλευκων» και όταν έμαθαν για την μεταγραφή, χάλασε όλη η διάθεσή τους.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχω πολύ καλούς φίλους οι οποίοι είναι Ολυμπιακοί αλλά είναι φόλα Ολυμπιακοί και οι δύο. Είμαστε στην παραλία αραχτοί, εγώ με την Γεωργία περνάμε τέλεια, μοχίτο, είμαστε σε μια πολύ ωραία κατάσταση και σκάει είδηση ότι ο Σλούκας πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Παιδιά το ζευγάρι, είναι φίλοι να είναι καλά τα παιδιά, μας βλέπουν. Τους χάλασε όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν μιλιόντουσαν όχι μεταξύ τους, δεν έχω ξαναδεί ζευγάρι, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο στην Σύρο χάλια, δηλαδή δεν ξαναμιλήσανε, καταλαβαίνω ένας από τους δύο να είναι φρικαρισμένος αλλά και οι δύο να είναι φρικαρισμένοι τελείως δεν το πίστευα μέχρι να το δω».