Μιλουτίνοφ: «Δεν σκεφτόμαστε τα πλέι οφ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στέκεται στον πιο κοντινό στόχο του Ολυμπιακού, που είναι το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ και όχι παραπέρα.

Μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια ο σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε στη Nova:

«Ήταν μία δύσκολη περίοδος για εμάς. Θέλαμε το ματς, παρόλο που δεν αποδώσαμε όπως στο προηγούμενο ματς. Θα συνεχίσουμε στα επόμενα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε χρόνο τώρα να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι.

Αναφορικά με το ματς με τη Μονακό, ήταν μία καλή ομάδα. Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πρέπει να περιμένουμε γρήγορο ρυθμό. Μπορεί να προξενήσει προβλήματα ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι της με την Μπαρτσελόνα.

Τώρα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τα πλέι oφ, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας».