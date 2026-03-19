Μπαρτζώκας: «Από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχω κοουτσάρει, πετύχαμε 90 πόντους με καταστροφικό ποσοστό στα τρίποντα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια που έχει κοουτσάρει, ενώ σημείωσε πως η ομάδα του έβαλε 90 πόντους με καταστροφικό ποσοστό στο τρίποντο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ύστερα από το εξαντλητικό πρόγραμμα με 7 παιχνίδια σε 14 μέρες και παιχνίδια πολύ κρίσιμα για την συνέχειά μας στην Ευρωλίγκα, μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχω κοουτσάρει φέτος. Το να μην υπάρχει σιγουριά για το προπονητικό τιμ είναι κάτι φυσιολογικό. Από την αρχή είδα τους παίκτες να μην μένουν στο πλάνο, να είναι νωχελικοί στο παρκέ, να είναι μπερδεμένοι, να παίζουν εγωιστικά και να επιτρέπουν την Μπασκόνια να βγάζει το ταλέντο της. Μετρήσαμε στο πρώτο μέρος 5 φάσεις που οι παίκτες της Μπασκόνια έκοψαν στην πλάτη και σκόραραν, αμυντικά πριν από το παιχνίδι ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχαμε. Κερδίσαμε τελικά και είναι μια σημαντική νίκη που την εκτιμώ. Είχαμε 26 ασίστ, σκοράραμε 90 πόντους με καταστροφικό ποσοστό στα τρίποντα. Καλή συνέχεια στην Μπασκόνια».

Για τον εκνευρισμό της ομάδας: «Τρελός εκνευρισμός κι απ' όλους στον πάγκο. Μετά τους είπα ότι είναι ανθρώπινο. Έπρεπε να κρούσεις τον κώδωνα του κινδύνου για να δείξεις στους παίκτες ότι δεν μπορείς να κερδίσεις περπατώντας στη διοργάνωση».

Για τη νοοτροπία της ομάδας: «Είναι κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Για όλες τις ομάδες με καλά προπονητικά προγράμματα και πληρώνουν τον εφησυχασμό. Αυτό είναι στους αθλητές. Όταν πριν 2 μέρες έπαιζες ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι κόντρα στη Φενέρ, μπορώ να καταλάβω 1,5 μέρα μετά την έλλειψη συγκέντρωσης. Τα παιχνίδια ήταν πολλά, 7 αγώνες σε 14 μέρες».

Για το αν έχει υπολογίσει πόσες νίκες χρειάζονται για πλεονέκτημα έδρας: «22 νίκες είναι φανταστικός αριθμός, αλλά έρχονται και σημαντικά παιχνίδια με ομάδες που είναι ψηλά, με το Μιλάνο, με την Βιλερμπάν. Το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν το σημερινό, χωρίς να υποτιμώ το ματς με τη Φενέρ. Τέτοια ματς εξ ορισμού δίνουν κίνητρο στους παίκτες».