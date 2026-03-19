Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 32η αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη κόντρα στη Μπασκόνια «κλειδώνοντας» το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην 2η θέση της κατάταξης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 22-11, λίγες στροφές πριν την ολοκλήρωση της regular season.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87

Παρί–Παρτίζαν 81-90

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-9 Ολυμπιακός 22-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11 Βαλένθια 20-12 Ερυθρός Αστέρας 18-13 Μονακό 18-14 Μπαρτσελόνα 18-14 Παναθηναϊκός 17-14 Ζάλγκιρις 17-14 Dubai Basketball 17-15 Αρμάνι Μιλάνο 16-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-19 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Παρί 12-21 Παρτίζαν 12-20 Αναντολού Εφές 10-22 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-23

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00

Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30

Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30