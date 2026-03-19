Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην 2η θέση της κατάταξης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 22-11, λίγες στροφές πριν την ολοκλήρωση της regular season.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής
Πέμπτη 19/3
Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66
Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91
Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87
Παρί–Παρτίζαν 81-90
Παρασκευή 20/3
19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-9
- Ολυμπιακός 22-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
- Βαλένθια 20-12
- Ερυθρός Αστέρας 18-13
- Μονακό 18-14
- Μπαρτσελόνα 18-14
- Παναθηναϊκός 17-14
- Ζάλγκιρις 17-14
- Dubai Basketball 17-15
- Αρμάνι Μιλάνο 16-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
- Μπάγερν Μονάχου 13-19
- Βίρτους Μπολόνια 13-19
- Παρί 12-21
- Παρτίζαν 12-20
- Αναντολού Εφές 10-22
- Μπασκόνια 9-23
- Βιλερμπάν 8-23
Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00
Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30
Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30
Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30