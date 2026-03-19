Βεζένκοφ: «Γνωρίζαμε πως μετά από μια μεγάλη νίκη μπορεί να χαλαρώσουμε»

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια, όμως στις δηλώσεις του στάθηκε στην κακή ομαδική αντίδραση και στα πολλά χαμένα σουτ (4/22 τρίποντα).

Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού έβαλε 20 πόντους και στη flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν παίξαμε καλά, δεν είχαμε καλή απόδοση. Γνωρίζαμε πως μετά από μια μεγάλη νίκη (σ.σ. με τη Φενέρμπαχτσε) μπορεί να χαλαρώσουμε. Δεν είναι σωστό για τη δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα. Αύριο θα μπούμε πάλι στο γήπεδο να ξεκινήσουμε πάλι τη δουλειά για το επόμενο παιχνίδι. Εγώ θα προσπαθώ συνέχεια για το καλύτερο και να βελτιώνομαι διαρκώς.

Εκτελούσαμε άθλια τα σουτ, και εγώ μαζί. Δεν το κάναμε καλά, πρέπει να προσπαθήσουμε πιο σκληρά. Είναι μέσα στη φιλοσοφία μας οι ασίστ. Πρέπει να μένεις συγκεντρωμένος και να δουλεύεις σκληρά. Το σημαντικό είναι να κερδίζεις, γιατί τότε είσαι πετυχημένος και αυτό θέλουμε να κάνουμε».