Μπαρτζώκας: «Ήταν ένα από τα χειρότερά μας παιχνίδια στη σεζόν»

Ικανοποιημένος με τη νίκη επί της Μπασκόνια, αλλά όχι με την εμφάνιση της ομάδας του έμεινε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε μεταξύ άλλων στη flash interview:

«Δυσκολευτήκαμε πολύ, ήταν ένα αγχωτικό παιχνίδι και ένα από τα χειρότερά μας μέσα στη σεζόν. Κάναμε τόσα λάθη κάναμε και τόσες κακές αποφάσεις. Ηταν ένα πολύ επικίνδυνο ματς, όταν αφήνεις τον αντίπαλο τόσο κοντά, μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά... Είχαμε 16% στο τρίποντο. Ήταν ένα ματς που έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Είναι το 7ο ματς σε 14 ημέρες, οι παίκτες είναι κουρασμένοι, ενδεχομένως εξαντλημένοι».

Για το ότι κανένας παίκτης δεν έπαιξε πάνω από 25 λεπτά: «Έπρεπε να χειριστούμε την κατάσταση, να ξέρουμε τις αντοχές των παικτών. Αυτό το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δίνει πολλά προβλήματα στα τεχνικά επιτελεία. Εχουμε μπροστά μας μερικά σημαντικά ματς για το πλεονέκτημα έδρας».