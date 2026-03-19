Χωρίς Ιζούντου ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στον Παναθηναϊκό

Χωρίς τον Εμπούκα Ιζούντου θα παραταχθεί ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στον Παναθηναϊκό (20/3, 21:15) για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center (21:15) για την 32η αγωνιστική της Euroleague, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τους «πράσινους», με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να έχει μια σημαντική απουσία.

Η ομάδα του Βελιγραδίου θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Εμπούκα Ιζούντου, με τον ψηλό του Ερυθρού Αστέρα να ταλαιπωρείται από ένα τράβηγμα που θα τον αφήσει εκτός για αυτή την αγωνιστική.

Αντίθετα στην Αθήνα, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ταξίδεψε ο Χασιέλ Ριβέρο, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμη στη φετινή σεζόν