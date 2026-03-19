Γιασικεβίτσιους: «Πρέπει να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας»

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους ενόψει του ματς της Φενερμπαχτσέ με την Αρμάνι Μιλάνο (20/3) τόνισε πως οι Τούρκοι πρέπει να συγκεντρωθούν στον εαυτό τους.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (104-87) στο ΣΕΦ η Φενερμπαχτσέ έχει μπροστά της το παιχνίδι για την 32η αγωνιστική της Euroleague με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στις δηλώσεις του ενόψει του ματς τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να συγκεντρωθεί στον εαυτό της.

«Πρέπει να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα αμυντικά. Η αμυντική μας λειτουργία δεν είναι καλή και η Αρμάνι είναι ταλαντούχα ομάδα, ειδικά στα γκαρντ. Πρέπει να προετοιμάσουμε καλύτερα την επίθεσή μας, γιατί οι γκαρντ της Αρμάνι είναι καλοί στην άμυνα. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι» ανέφερε.