Καμαριανός: «Πετύχαμε πράγματα στο BCLπου δεν σκεφτόμασταν στην αρχή της σεζόν»

Για την σπουδαία πορεία της Καρδίτσας στο BCL αλλά και την ΑΕK μίλησε ο Νίκος Καμαριανός σε εκπομπή του ΕΟΚ WebRadio, τονίζοντας ότι η Καρδίτσα πέτυχε πράγματα που δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί.

Η ευρωπαϊκή χρονιά για την Καρδίτσα έλαβε τέλος με νίκη στην Τουρκία απέναντι στην Τόφας. Η Θεσσαλική ομάδα κατάφερε και έφτασε μέχρι τους «16» της διοργάνωσης, εκεί όπου τερμάτισε με ρεκόρ 1-5.

Ο Νίκος Καμαριανός σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα όπως η η σπουδαία πορεία που πραγματοποίησε η ομάδα του, για την συνέχεια στην GBL, ενώ έπλεξε και το εγκώμιο της ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Καμαριανού:

Για την νίκη επί της Τόφας και το πώς αυτή ήρθε:

«Ήταν σημαντικό που η ομάδα κατάφερε να νικήσει, γιατί έχει κάνει μια αξιοσημείωτη πορεία όλον αυτόν τον καιρό στο BCL και θα ήταν κρίμα να μη σημειώσει καμία νίκη στους «16». Ήταν κάτι που αξίζαμε. Για ‘μας ήταν ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τον “κύκλο” του BCL φέτος.

Και οι δύο ομάδες είχαμε κάποιες απουσίες, έλειπαν παίκτες. Παρ’ όλα αυτά, το ματς είχε ένταση και ήταν ανταγωνιστικό. Καταφέραμε να ελέγξουμε τον ρυθμό εμείς, βάλαμε και μερικά σουτ στο 2ο ημίχρονο κυρίως και αυτό μάς έδωσε μια διαφορά η οποία μάς κράτησε μπροστά για το υπόλοιπο του αγώνα».

Για τις εμφανίσεις της Καρδίτσας στους «16» και τί μένει από αυτό το «ταξίδι»:

«Υπήρχαν κι άλλα ματς τα οποία τα διεκδικήσαμε, αλλά ήμασταν άτυχοι και δεν καταφέραμε να πάρουμε το «ροζ φύλλο». Ήταν μια κουβέντα που είχαμε όλοι μεταξύ μας πως θα ήταν κρίμα να κλείσει αυτός ο «κύκλος» χωρίς νίκη στη φάση των “16”. Είχαμε καλή παρουσία.

Η πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του BCL είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα, για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, για τους προπονητές, για όλους. Θεωρώ πως δεν υπήρχε στο ξεκίνημα της σεζόν σαν στόχος και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, να πετυχαίνεις πράγματα στη διάρκεια της σεζόν τα οποία δεν… τολμούσες να τα σκεφτείς στην αρχή όταν γινόταν ο σχεδιασμός».

Τί κρατάει ο ίδιος από την ευρωπαϊκή του παρουσία και εάν βοηθήσει την Καρδίτσα στο πρωτάθλημα που έφυγε το «βάρος» της Ευρώπης:

«Εγώ δεν ήμουν στην ομάδα μέχρι το Γενάρη. Θεωρώ πως η πρόκριση που κατάφεραν να κάνουν τα παιδιά και να προκριθούν στους «16» ήταν πολύ σημαντική και κάτι που τους έδωσε ψυχολογία και δύναμη για τη συνέχεια.

Πλέον όλοι οι παίκτες έχουν συνηθίσει τα δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Δεν παύει να ισχύει, όμως, πως όταν φτάνεις προς το τέλος και αποχωρίζεσαι τη μία διοργάνωση, μένοντας με ένα παιχνίδι τη βδομάδα, αυτό βοηθάει την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα. Έχει περισσότερο χρόνο να ξεκουραστεί, να δουλέψει και να προετοιμαστεί για το επόμενο ματς. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε στο πρωτάθλημα της GBL».

Τέλος μίλησε και για την ΑΕΚ:

«Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παρουσιάζεται σε κάθε αγώνα πολύ ανταγωνιστική. Φαίνεται πως οι παίκτες έχουν αποδεχθεί τους ρόλους τους και γι’ αυτό βγάζουν ένα ωραίο αποτέλεσμα σε κάθε ματς. Διεκδικούν όλα τα παιχνίδια και αυτός είναι ο λόγος που έχουν καταφέρει να κάνουν τόσες πολλές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη και να βρίσκονται σε αυτό το σημείο που βρίσκονται επάξια».