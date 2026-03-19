Oλυμπιακός: Τσάρτερ για τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» στο Λυών

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους της να ταξιδέψουν με το τσάρτερ της ομάδας στη Γαλλία για την αναμέτρηση κόντρα στην Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της EuroLeague (3/4).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: Together We Fly στην Lyon! Οι ευρωπαϊκές πτήσεις συνεχίζονται, εντός αλλά και εκτός παρκέ! Ταξίδεψε με το τσάρτερ της ομάδας στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν και ζήσε μια μοναδική ομαδική εμπειρία. Πρόγραμμα εκδρομής Πέμπτη 2 Απριλίου Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 15:00 για check-in με AEGEAN

Αναχώρηση στις 17:00

Άφιξη στη Λυών και διανυκτέρευση Παρασκευή 3 Απριλίου Μεταφορά από το ξενοδοχείο στη LDLC ASVEL Villeurbanne Arena

Παρακολούθηση αγώνα ASVEL – OLYMPIACOS BC (έναρξη 20:00 τοπική ώρα)

Μετά το τέλος του αγώνα, απευθείας μεταφορά στο αεροδρόμιο για επιστροφή στην Αθήνα Επιλογές πακέτων Πακέτο Α – 590€ / άτομο Αεροπορικά εισιτήρια

Εισιτήριο αγώνα (Δεν περιλαμβάνονται διαμονή & μεταφορές) Πακέτο Β – 900€ / άτομο (δίκλινο) Αεροπορικά εισιτήρια

Εισιτήριο αγώνα

1 διανυκτέρευση με πρωινό στο Mama Shelter Lyon 3*

Όλες οι μεταφορές Πακέτο C – 1000€ / άτομο (μονόκλινο) Αεροπορικά εισιτήρια

Εισιτήριο αγώνα

1 διανυκτέρευση με πρωινό στο Mama Shelter Lyon 3*

Όλες οι μεταφορές Πακέτο Β&C Ασφάλεια αστικής ευθύνης Συνοδός εκδρομής Όλα τα update : https://www.olympiacosbc.gr/el/fans-corner/together-we-fly.html Φόρμα συμμετοχής : https://www.olympiacosbc.gr/el/?option=com_rsform&view=rsform&formId=10​​​​​​​