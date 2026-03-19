Stoiximan GBL: Στις 15 Απριλίου το ΠΑΟΚ - Άρης Betsson

Ο ΕΣΑΚΕ όρισε τις δύο αναμετρήσεις που είχαν αναβληθεί για την Stoiximan Greek Basketball League. Στις 15 Απριλίου το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Την πρώτη του ίδιου μήνα ορίστηκε η άλλη αναμέτρηση του Άρη Betsson κόντρα στο Περιστέρι Βetsson, που επίσης είχε αναβληθεί.

Aναλυτικά:

«Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Περιστέρι Betsson – Άρης Betsson της 17ης Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026 που αναβλήθηκε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 17:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Επίσης, ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ – Άρης Betsson της 14ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026 που αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου και ώρα 18:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».