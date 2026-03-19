Βουλγαρόπουλος: «Κάθε ματς είναι "σκαλοπάτι" προς τον στόχο, όνειρο για όλους η άνοδος»

Ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε με 64-79 της ΑΓΕΧ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Elite League, και ο σέντερ των νικητών, Στράτος Βουλγαρόπουλος, μίλησε στo EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί της ΑΓΕΧ: «Το παιχνίδι ήταν όντως κρίσιμο, στατιστικά και αγωνιστικά. Με τα παιδιά όλη τη βδομάδα δουλέψαμε σκληρά για να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Είναι μία πολύ καλή ομάδα η ΑΓΕΧ. Βάλαμε τα δυνατά μας, πήγαμε με καλή ψυχολογία και τα καταφέραμε».

Για το πού, κατά τη γνώμη του, κρίθηκε η αναμέτρηση: «Εμείς βάλαμε ως στόχο να μην ξεκινήσουμε από την επίθεση. Η ΑΓΕΧ έχει ταλέντο και καλούς έμπειρους σουτέρ. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Βήμα-βήμα θέλαμε να φτάσουμε στη νίκη».

Για το όφελος του μεσοβδόμαδου ρεπό: «Μας δίνει τη δυνατότητα να συσπειρωθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πιο σωστά, όπως και να δούμε τα λάθη μας. Να παρουσιαστούμε έτοιμοι απέναντι στον Βίκο και βήμα-βήμα να μείνουμε κοντά στο παιχνίδι συνεισφέροντας όλοι».

Για την ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων: «Ο Βίκος είναι γρήγορη ομάδα, έχουν πάθος και ένταση. Είναι μία εξίσου ανταγωνιστική ομάδα. Θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο που αξίζει, όπως αξίζει σε πολλούς».

Για τον στόχο της ανόδου στη GBL: «Αυτό μέχρι στιγμής είναι μακρινό. Είναι ονειρικό, για όλους θεωρώ. Πάντα με τις αλλαγές που γίνονται τον Δεκέμβριο ήρθαν αποτελέσματα και κακές ήττες. Ο στόχος είναι πάντα το επόμενο παιχνίδι και, συγκεκριμένα, αυτό με τον Βίκο Ιωαννίνων (21/03). Κάθε αγώνας είναι “σκαλοπάτι”».

Για τον ανταγωνισμό της Elite League: «Εμείς δεν κοιτάμε τη βαθμολογία τόσο πολύ, κοιτάμε πάντα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο επόμενο παιχνίδι. Κοιτάμε να πάμε όσο πιο καλά προετοιμασμένοι. Όλοι είναι ίσοι. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, δεν υπάρχουν συγκρίσεις ομάδων. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, όλοι πρέπει να βάζουν τα δυνατά τους».

Για τις πολλές αλλαγές προπονητών στο πρωτάθλημα: «Είναι ένα ζητούμενο το να μη συμβαίνει. Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεσαι και το βιώνεις σαν ομάδα. Αντί να κάθεσαι να σκέφτεσαι τι μπορούσε να γίνει καλύτερα, πρέπει να συσπειρωθείς και να προχωρήσεις στην επόμενη ημέρα».