ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με τον Ηρακλή

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τον Ηρακλή.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 13:00, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

H παρουσία όλων σας κρίνεται επιτακτική.

Στηρίζουμε τη «Βασίλισσα».

Όλοι δίπλα στους θριαμβευτές του Βερολίνου.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

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Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ».