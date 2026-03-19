Πασκουάλ: «Ζωτικής σημασίας η νίκη κόντρα στη Βαλένθια»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βαλένθια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην ανάγκη της ομάδας του για νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Βαλένθια ήταν εξαιρετική τελευταία, παίζοντας με πολύ ρυθμό, πολλή ένταση στο παιχνίδι της, με το επιθετικό της τρανζίσιον και το επιθετικό της παιχνίδι. Προφανώς, τα πάει πολύ καλά στα επιθετικά ριμπάουντ. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται εκεί που είναι από μόνη της, πολύ καλά προπονημένη και αρκετά καλοσχηματισμένη.

Και, χωρίς αμφιβολία, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Προφανώς, είναι ικανοί να σκοράρουν εναντίον οποιουδήποτε και το έχουμε αποδεχτεί, αλλά επίσης, το παιχνίδι μας πρέπει να είναι καλό για να τους ανταγωνιστούμε. Σιγά σιγά, πρέπει να επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας, που ήταν πολύ καλό κατά καιρούς και τώρα παίζουμε τόσο καλά.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε χαμηλή ευστοχία, οπότε σιγά σιγά πρέπει να ανακάμψουμε, και αυτό είναι ένα καλό σενάριο για να το κάνουμε. Από κάθε άποψη τώρα, μετά από αυτή την πιο αρνητική δυναμική, για εμάς, κάθε παιχνίδι, αν κερδίσουμε, έχει ζωτική σημασία.

Πρέπει να κερδίσουμε ένα μεγάλο παιχνίδι σαν κι αυτό, για να ανακτήσουμε γρήγορα την αυτοπεποίθησή μας, στο επίπεδο που είχαμε πριν, και αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο για εμάς αυτή τη στιγμή. Κάθε παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας μετά από αυτό το αρνητικό σερί και πρέπει να ανακτήσουμε γρήγορα την αυτοπεποίθηση και τη φόρμα που είχαμε πριν».