Δεσποτάκης: «Ακόμα κι όταν πέρασε μπροστά ο ΠΑΟΚ, τα μάτια των κοριτσιών "γυάλιζαν" και δεν πίστευαν ότι θα χάσουν»

Ο Πρωτέας Βούλας νίκησε με 67-66 τον ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό του W-Rising Stars, κατακτώντας το τουρνουά, και ο προπονητής των νικητών, Μάριος Δεσποτάκης, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την κατάκτηση του W-Rising Stars: «Το αποτέλεσμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που μετράει είναι τα παιδιά να βελτιώνονται και να υπάρχει εξέλιξη. Το μπάσκετ γυναικών το έχει ανάγκη αυτό και είναι απαραίτητο, το επίπεδο έχει ανέβει. Στα τελευταία λεπτά, ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά δύο φορές, τα μάτια των κοριτσιών “γυάλιζαν”. Τις κοίταζα στα μάτια και δεν πίστευαν ότι θα χάσουν. Αυτό ακριβώς είναι το αξιοσημείωτο για την ηλικία τους, δεν είδα πανικό. Υπήρχε μεγάλη πίστη σ’ όλη τη χρονιά. Ο τελικός ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής».

Για τη μεικτή προπόνηση των νεανίδων με τις γυναίκες στον Πρωτέα Βούλας: «Εμείς έχουμε μία ομάδα που είναι νεανική γενικότερα. Ακόμα και οι ξένες αθλήτριες μας είναι νέες. Η φιλοσοφία της προπόνησης έχει να κάνει γενικά με τη βελτίωση όλων. Δεν ήταν δύσκολο, φέτος ειδικά έχουμε την τύχη να έχουμε εκπληκτικούς χαρακτήρες. Όλοι βοηθούν τους πάντες. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Πρωτέα, εμπιστευόμαστε τα παιδιά. Κάθε αγωνιστική έχουμε στη δωδεκάδα μας τέσσερα παιδιά 16 χρονών. Τους δίνουμε χώρο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε περισσότερο στη συνέχεια».

Για τη βελτίωση των νεαρών αθλητριών και τις εμπειρίες που εισπράττουν στα πρωταθλήματα γυναικών: «Στην αρχή είχαμε πολύ κακά αποτελέσματα. Περιμέναμε τη βελτίωση και να παίξουμε καλύτερα. Η μεικτή προπόνηση βοήθησε τις μικρές να σκληραγωγηθούν και να αποκτήσουν καλύτερες εικόνες. Όταν αυτά τα κορίτσια θα παίξουν στο πρωτάθλημα νεανίδων, θα έχουν πλεονέκτημα. Η προπόνησή τους με την ομάδα γυναικών ήταν καθημερινός αγώνας, συμμετείχαν κανονικά και είχαν ρόλο».

Για την προώθηση των παιδιών στις γυναικείες ομάδες: «Δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ, η Ελλάδα έχει πολλές επιλογές. Για ‘μένα, τα παιδιά πρώτα πρέπει να κοιτάξουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και μετά το μπάσκετ. Αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί, καλώς. Η ζωή δεν είναι μόνο μπάσκετ, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαι κι εγώ πατέρας και αυτά συζητάμε. Αυτό που με προβληματίζει με τα κολέγια είναι κάποιες επιλογές παιδιών. Αρκετά παιδιά γυρίζουν χειρότερα απ’ ό,τι έφυγαν, σωματικά και μπασκετικά. Η Αμερική είναι καλή επιλογή, αρκεί να είναι σωστή, όχι απλά το παιδί να πάει… για να πάει».