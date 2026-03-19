Ιτούδης: «Είμαστε σε καλό μομέντουμ, επικίνδυνη ομάδα η Βίρτους»

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του πριν από το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην επικινδυνότητα της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Βρισκόμαστε σε ένα καλό μομέντουμ. Έχουμε καλή χημεία. Οι παίκτες είναι χαρούμενοι που τα πράγματα πετυχαίνουν και πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, επειδή κάθε ομάδα είναι επικίνδυνη. Παρά το γεγονός ότι έχουμε περιορισμένο αριθμό παικτών, πολλοί παίκτες είτε τραυματίστηκαν είτε τέθηκαν εκτός, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι επειδή έχουν ικανότητες.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς είναι φυσικός σκόρερ. Ο Μόργκαν αναλαμβάνει πολλές ευθύνες. Και οι άλλοι ψηλοί υποστηρίζουν. Παίζουν λίγο πιο δυνατά τώρα επειδή ο Άλστον πρέπει να μετακινηθεί στο "2". Έτσι, συνολικά, έχουν μια ομάδα που μπορεί να τρέξει καλά στο παρκέ.

Πρόσφατα, νίκησαν, με υψηλό ρυθμό, σε ένα παιχνίδι με πολλά σκορ, την Αρμάνι, άρα είναι επικίνδυνη ομάδα. Οπότε πρέπει να συγκρατήσουμε τη δημιουργικότητα και τις ικανότητές τους στο σκοράρισμα. Είμαστε επίσης μια ομάδα που έχει πολλαπλούς τρόπους να σκοράρει και όταν δημιουργήσουμε μια καλύτερη αμυντική νοοτροπία, τότε τα πράγματα είναι καλύτερα για εμάς».