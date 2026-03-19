Μαρτίνεθ: «Δεν θα είναι εύκολο κόντρα στην Μπαρτσελόνα, δεν είμαστε σε καλή φόρμα»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Βαλένθια κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στις δυσκολίες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ένας τεράστιος αριθμός οπαδών μας έρχεται στα παιχνίδια μας. Και νομίζω ότι την Πέμπτη θα είναι το ίδιο, επειδή αντιμετωπίζουμε έναν σπουδαίο αντίπαλο. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της σεζόν και είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν να έρθουν και να συμμετάσχουν στο θέαμα και ότι γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Έπειτα, υπάρχει η προσωπική κατάσταση του καθενός, οι διακοπές και το τέλος του φεστιβάλ Fallas.

Όσο για την Μπαρτσελόνα, θα δούμε αν θα παίξει ο Σενγκέλια, είναι προφανώς ένας παίκτης κορυφαίας κατηγορίας και πολύ σημαντικός για αυτούς. Πριν από μια εβδομάδα, έπαιξαν στην έδρα της Μπρέογκαν, η οποία δεν είναι εύκολο μέρος για να παίξει κανείς και κέρδισαν με 20 και κάτι πόντους διαφορά, κυριαρχώντας από την αρχή. Τους έχουμε απόλυτο σεβασμό. Στην ACB, δυσκολεύονται λίγο περισσότερο επειδή ο Νόρις δεν μπορεί να παίξει λόγω του προβλήματος με το διαβατήριο, αλλά προφανώς θα παίξει με εμάς και είναι ένας σημαντικός παίκτης.

Περιμένουμε ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε ούτε στην καλύτερη φόρμα λόγω των αποτελεσμάτων που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και προφανώς δεν περιμένουμε να είναι εύκολο με κανέναν τρόπο».