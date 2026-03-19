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Τα αποτελέσματα του NBA: Τεράστια νίκη για Λέικερς, ήττα-σοκ για Νάγκετς

Μπάσκετ
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Εννιά αναμετρήσεις περιλάμβανε το... μενού στο NBA, με τους Λος Άντζελες να πανηγυρίζουν νέα τεράστια νίκη κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Στα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η ήττα-σοκ των Ντένβερ Νάγκετς από τους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, πανηγύρισαν επιβλητική νίκη απέναντι στους Τζαζ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μπόστον Σέλτικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-99
Μπρούκλιν Νετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 92-121
Ιντιάνα Πέισερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-127
Σικάγο Μπουλς - Τορόντο Ράπτορς 109-139
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ 147-111
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Λος Άντζελες Κλίπερς 124-109
Ντάλας Μάβερικς - Ατλάντα Χοκς 120-135
Μέμφις Γκρίζλις - Ντένβερ Νάγκετς 125-118
Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς 116-124
 

Τα αποτελέσματα του NBA: Τεράστια νίκη για Λέικερς, ήττα-σοκ για Νάγκετς