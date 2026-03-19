Τα αποτελέσματα του NBA: Τεράστια νίκη για Λέικερς, ήττα-σοκ για Νάγκετς

Στα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η ήττα-σοκ των Ντένβερ Νάγκετς από τους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, πανηγύρισαν επιβλητική νίκη απέναντι στους Τζαζ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μπόστον Σέλτικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-99
Μπρούκλιν Νετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 92-121
Ιντιάνα Πέισερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-127
Σικάγο Μπουλς - Τορόντο Ράπτορς 109-139
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ 147-111
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Λος Άντζελες Κλίπερς 124-109
Ντάλας Μάβερικς - Ατλάντα Χοκς 120-135
Μέμφις Γκρίζλις - Ντένβερ Νάγκετς 125-118
Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς 116-124