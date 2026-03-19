Ραψωδία Ντόντσιτς στο Χιούστον και έβδομη σερί νίκη για Λέικερς

Ο Σλοβένος γκαρντ με ακόμη μια εμφάνιση για MVP οδήγησε τους Λέικερς σε δεύτερη σερί νίκη στην έδρα των Χιούστον Ρόκετς (124-116), με τους «Λιμνάνθρωπους» να φτάνουν τις εφτά συνεχόμενες νίκες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, έχοντας ακόμη 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον «Luka Magic» να σκοράρει 30+ συν πόντους για οκτώ συνεχόμενα ματς.

Oι Λέικερς μπήκαν δυναμικά στο ματς και προηγήθηκαν με 26-35 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας πάρει προβάδισμα 12 πόντων (55-67).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έπαθαν ένα μεγάλο blackout και επέτρεψαν στους Ρόκετς να κάνουν επί μέρους 37-22 για να ανατρέχουν την κατάσταση μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 92-89.

Στην τελευταία περίοδο, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς ανέλαβε δράση και με τρίποντες «βόμβες», χάρισε στους Λέικερς μια τεράστια νίκη που τους διατηρεί στην 3η θέση της Δύσης και σε θέση ισχύος κόντρα σε Ρόκετς, Νάγκετς και Τίμπεργουλβς!

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