Άνετες νίκες για Πέλικανς και Χοκς

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς σόκαραν τους Λος Άντζελες Κλίπερς επικρατώντας με 124-109, ενώ οι Ατλάντα Χοκς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Ντάλας Μάβερικς με 135-120.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι Πέλικανς υποδέχθηκαν τους Κλίπερς, με τους γηπεδούχους που είναι ανεβασμένοι το τελευταίο διάστημα, να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη απέναντι στην ομάδα του Λος Άντζελες, που παλεύει για την είσοδο στα playoffs.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τρέι Μέρφι με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Κλίπερς ξεχώρισε ο Καουάι Λέοναρντ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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Στο Ντάλας, οι Μάβερικς υποδέχθηκαν τους Χοκς, με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο play in tournament έχοντας πλέον ρεκόρ 38-31.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Ατλάντα Χοκς, με τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον να ξεχωρίζει για τους Ντάλας Μάβερικς με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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