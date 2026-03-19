Πάρτι των Ράπτορς μέσα στο Σικάγο

Οι Τορόντο Ράπτορς έκαναν περίπατο στην έδρα των Σικάγο Μπουλς, επικρατώντας με το... άνετο 139-109.

Οι Καναδοί επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά, για να φτάσουν με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 39-29.

Έτσι, οι Ράπτορς έκαναν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή τους σε playoffs, ενώ οι Μπουλς έπεσαν στο 28-41 και σκέφτονται ήδη την επόμενη σεζόν.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Τορόντο Ράπτορς, με τον Μάτας Μπουζέλις να ξεχωρίζει για τους Μπουλς με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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