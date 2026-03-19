Περίπατος των Σέλτικς κόντρα στους Ουόριορς - Oλιγόλεπτη συμμετοχή για Γιούρτσεβεν

Οι Μπόστον Σέλτικς πανηγύρισαν μια άνετη νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικρατώντας με 120-99

Ολιγόλεπτη συμμετοχή για τους Ουόριορς κατέγραψε και ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν που πέρασε στο παρκέ όταν τα πάντα είχαν κριθεί μετρώντας 4 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 5 λεπτά συμμετοχής.

Οι Σέλτικς είχαν από την αρχή της αναμέτρησης τον έλεγχο και πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 46-23, με τους Ουόριορς να πέφτουν στο 33-36.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν που είχε 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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