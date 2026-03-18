Την Μούρθια θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup

Λίγη ώρα με την πρόκρισή του στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, ο Δικέφαλος έμαθε τον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον δρόμο προς τον τελικό.

Η Μούρθια μετά την επικράτησή της στην Ιταλία επί της Ρέτζιο Εμίλια, έκανε δύο της νίκες της, αφού επικράτησε στην έδρα της με 77-63 και θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Κορυφαίος για τους Ισπανούς ήταν ο Ράντεμπο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ντε Τζούλιους, που είχε 14 πόντους.

Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για την 1η Απριλίου, όταν ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μούρθια στο PAOK Sports Arena, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ισπανία την Μεγάλη Τετάρτη 8/4.

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