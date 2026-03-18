Ξανθόπουλος: «Εύχομαι στον ΠΑΟΚ να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ να κατακτήσει τον τίτλο του FIBA Europe Cup μετά την πρόκρισή του στα ημιτελικά εις βάρος της δικής του ομάδας.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του δεύτερου προημιτελικού ο προπονητής του Περιστερίου Betsson δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά να ευχηθώ —γιατί είμαστε Έλληνες— να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα, γιατί και πέρυσι το 'χασε στο τελευταίο παιχνίδι. Αλλά θα δώσω περισσότερα συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους τους παίκτες, στο staff μου, στους ανθρώπους που είναι στα γραφεία, σε όλους όσους φαίνονται και δεν φαίνονται, που είναι μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες.

Με μια σεζόν στο FIBA Europe Cup που τελειώνει με νίκη βέβαια, αλλά σίγουρα αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί νομίζω ότι το είχαμε με την εμφάνιση που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν έχω παράπονο, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Ξεκουραζόμαστε αύριο και ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι του Σαββάτου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε σήμερα. Μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ. Και γενικότερα ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας ακολουθούσε παντού».