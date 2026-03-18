Θέλουν να μην χρησιμοποιούν τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς - Διαφωνεί ο Έλληνας αστέρας

Οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να μην χρησιμοποιήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο υπόλοιπο της σεζόν, ωστόσο ο Έλληνας αστέρας δεν συμφωνεί και θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Η regular season του ΝΒΑ πλησιάζει προς το τέλος της και οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να μην χρησιμοποιήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα 14 ματς που απομένουν μέχρι το φινάλε, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια. Και αυτό γιατί τόσο ο Έλληνας αστέρας θα μπορούσε να αναρρώσει 100% από τους τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει φέτος, αλλά και γιατί η ομάδα θα είχε καλύτερες πιθανίτητες για ένα υψηλό pick αν γνωρίσει περισσότερες ήττες.

Ωστόσο, ο «Greek Freak» είναι… κάθετος και δεν αποδέχεται αυτή την απόφαση. Ο θρύλος των «Ελαφιών» θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται και μένει να φανεί τι θα αποφασίσει τελικά ο οργανισμός.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τραβήξει πάνω του αρκετά βλέμματα και το καλοκαίρι αναμένεται πολλές ομάδες να κινηθούν για την απόκτησή του.