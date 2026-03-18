ΔΕΑΒ: Σε ακρόαση Φουρνιέ και Ολυμπιακός για «σοβαρό φαινόμενο βίας» στο κλειστό της Γλυφάδας

Σε ακρόαση κλήθηκε ο Εβάν Φουρνιέ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) για όσα έλαβαν χώρα στο κλειστό της Γλυφάδας στον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Την περασμένη Κυριακή (15/3) ο Πανιώνιος υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό σε αγώνα για τη GBL και στο πρώτο ημίχρονο ο Γάλλος γκαρντ ξέφυγε για ακόμα μία φορά και επιτέθηκε σε φίλαθλο των γηπεδούχων στα court seats, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο τέλος του αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στράφηκε στην κερκίδα και ανοίγοντας διάλογο με φιλάθλους, απαιτούσε και απειλούσε να λύσουν από κοντά τις όποιες διαφορές.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».