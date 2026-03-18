Ριβς για το δεύτερο ματς με τους Ρόκετς: «Δεν θα αλλάξει η ταυτότητά τους»

Ο Όστιν Ριβς μίλησε για το δεύτερο ματς των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Χιούστον Ρόκετς και τόνισε πως οι «Ρουκέτες» θα παρουσιάσουν το ίδιο πλάνο παρά την ήττα στο πρώτο ματς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς διανύουν την καλύτερή τους περίοδο μέσα στη σεζόν και θέλουν να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να κερδίσουν τους Χιούστον Ρόκετς εκτός έδρας με 100-92 και τώρα πρέπει να το ξανακάνουν.

Μιλώντας για το δεύτερο σερί παιχνίδι των Λέικερς με τους Ρόκετς, ο Όστιν Ριβς μίλησε για τα πλάνα των γηπεδούχων. Τόνισε πως παρά το γεγονός πως μπορεί να υπάρξουν μερικές αλλαγές, η ταυτότητα της ομάδας στο παρκέ θα είναι η ίδια.

«Η ταυτότητά τους δεν πρόκειται να αλλάξει, προφανώς. Στρατηγικά μπορεί να κάνουν κάποιες μικρές αλλαγές εδώ και εκεί, αλλά θα συνεχίσουν να παίζουν όπως παίζουν σε κάθε αγώνα, δηλαδή με όλη τους τη δύναμη. Θα επιδιώξουν να πάρουν επιθετικά ριμπάουντ, να δημιουργήσουν επιπλέον κατοχές και να ορμήσουν στην μπάλα. Ελπίζω να βάλω μερικά σουτ στον επόμενο αγώνα, αλλά σουτάρουμε καλά ως ομάδα και θα προσαρμοστούμε σε ό,τι αλλαγές κάνουν και αυτοί και θα είναι άλλος ένας καλός αγώνας» ανέφερε στο «Spectrum SportsNet».