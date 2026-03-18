Μιλιένοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρή ομάδα σε όλες τις θέσεις»

Ο Στέφαν Μιλιένοβιτς προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό AKTOR και στάθηκε στο πόσο γεμάτο είναι το «πράσινο» ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μπορεί να μην είναι στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια εξαιρετικά σοβαρή ομάδα σε όλες τις θέσεις, όπως κι εμείς. Ίσως έχουμε λίγο περισσότερη πίεση πηγαίνοντας σε αυτό το παιχνίδι, ώστε να μπούμε 100% συγκεντρωμένοι, να ξεχάσουμε τι συνέβη πριν από λίγες μέρες με την Μπαρ, να παίξουμε το μπάσκετ μας και να ελπίζουμε στη νίκη».

Για το αν είναι δύσκολο να έχει αγωνιστικό ρυθμό με περιορισμένα λεπτά: «Είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, να είμαι έτοιμος και να αξιοποιώ στο έπακρο αυτά τα 5-10 λεπτά. Από την αρχή, νομίζω ότι ο Τεόντοσιτς με έχει βοηθήσει περισσότερο, δίνοντάς μου συμβουλές και ενθαρρύνοντάς με συνεχώς, τόσο στην προπόνηση όσο και στο παιχνίδι, να κρατάω το κεφάλι ψηλά, να περιμένω τα δικά μου 5 λεπτά και να είμαι έτοιμος».