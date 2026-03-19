Euroleague: Υποδέχεται την Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός, μετά την Φενερμπαχτσέ, θα φιλοξενήσει την Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της Euroleague (19/3).

Μετά τα εξ αναβολής παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν, η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στην Euroleague (19/3).

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη κόντρα στην Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική (107-84), υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπασκόνια. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Ακόμη, η Βαλένθια θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (19:00), η Αναντολού Εφές την Μονακό (19:30) και η Χάποελ Τελ Αβίβ την Βίρτους Μπολόνια (21:05). Τέλος, θα διεξαχθούν ακόμα τα Μπάγερν Μονάχου-Ντουμπάι (21:30) και Παρί-Παρτιζάν (21:45).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:00 Βαλένθια - Μπαρτσελόνα

19:30 Αναντολού Εφές - Μονακό

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι

21:45 Παρί - Παρτιζάν