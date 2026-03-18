Γκαλμπιάτι: «Πλήρες ρόστερ ο Ολυμπιακός και με πολύ ταλέντο - Πρέπει να αμυνθούμε ομαδικά»

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι μίλησε μία μέρα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (19/3, 21:15) τονίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός κόουτς της Μπασκόνια για την προετοιμασία της ομάδας του: «Προπονηθήκαμε πολύ καλά, με καλή διάθεση. Μιλήσαμε πολύ και προσπαθήσαμε να επιλύσουμε καταστάσεις και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αμυνθούμε ομαδικά. Το αποδείξαμε αυτό σε στιγμές όπως στο Κύπελλο, όπου ήμασταν πολύ καλοί σε αυτόν τον τομέα. Τώρα χρειαζόμαστε όλη την ομάδα να αγωνίζεται μαζί, με περισσότερη υπερηφάνεια και περισσότερη επιθυμία».

Και πρόσθεσε για τη συνέχεια για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Τώρα έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Κάθε παιχνίδι είναι ένας διαγωνισμός και αυτό που περιμένω είναι οι παίκτες μου να βγουν στο γήπεδο για να τα δώσουν όλα.

Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εναντίον μιας από τις πιο δυνατές ομάδες της EuroLeague, με πολύ ταλέντο και ένα πολύ πλήρες ρόστερ που αυτή τη στιγμή παίζει εξαιρετικά».