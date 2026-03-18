Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία και ζητά την τιμωρία των Μπαρτζώκα - Φουρνιέ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία ζητώντας την τιμωρία των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εβάν Φουρνιέ για τα όσα έγιναν στην Γλυφάδα.

Όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» προχώρησαν σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ και ζητούν την τιμωρία του προπονητή και του παίκτη των «ερυθρόλευκων».

Αιτία τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο στην Γλυφάδα, με τον Φουρνιέ αρχικά να κάνει επίθεση σε φίλαθλο της ομάδας της Νέας Σμύρνης και να αποβάλλεται από το ματς και τον Μπαρτζώκα να εξαπολύει απειλές στον κόσμο που ήταν στις εξέδρες μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζουμε πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση από την πλευρά του ΕΣΑΚΕ για τα δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας».