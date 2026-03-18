Ο Μονέκε έφτιαξε τη λίστα με τα καλύτερα «4άρια», έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον Χέις

Ο Τσίμα Μονέκε σε δηλώσεις του κλήθηκε να ξεχωρίσει τα 5 καλύτερα «4άρια» στην Euroleague και τοποθέτησε τον Βεζένκοφ στην κορυφή. Δεύτερος ο εαυτός του και στην τρίτη θέση ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Στην τέταρτη θέση έβαλε τον Τρέι Λάιλς της Ρεάλ και στην πέμπτη τον Ζακ ΛεΝτέι της Αρμάνι, εξηγώντας γιατί είναι καλύτερος από τον Χέις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Triple Threat Show»:

«Αυτή είναι η τρίτη μου σεζόν που παίζω σε αυτό το επίπεδο, όπως και να το δεις. Παίζω σε αρκετά υψηλό επίπεδο και το κάνω με άλλη ομάδα. Ο Νάιτζελ δεν ξεκίνησε τη σεζόν εδώ. Ξέρουμε ποιος είναι, πόσο σημαντικός είναι και τι έχει κάνει για την Euroleague, αλλά υπάρχουν μόνο λίγα παιχνίδια και δεν υπάρχει η ίδια ευθύνη σε άλλη ομάδα.

Αν αυτό ήταν την περασμένη σεζόν, ναι. Σίγουρα θα έβαζα τον Νάιτζελ καλύτερο από εμένα, στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, όταν υπολογιστούν όλα, το πώς παίζουμε στις ομάδες μας τώρα... Ναι, αυτή είναι η λίστα μου».