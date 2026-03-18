Λάσο: «Ίσως η πιο ταλαντούχα ομάδα στην Euroleague η Μονακό»

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εφές κόντρα στη Μονακό για την 32η αγωνιστική της Euroleague (19/3, 19:30) στάθηκε στο ταλέντο της γαλλικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Μονακό είναι μια δύσκολη ομάδα που έφτασε στον τελικό πέρσι. Διαθέτουν παίκτες στην περιφέρεια υψηλού επιπέδου που μπορούν να επιτεθούν παραγωγικά στο ένας εναντίον ενός, ενώ είναι επίσης αρκετά αποτελεσματικοί κοντά στο καλάθι.

Συνολικά, το ρόστερ τους είναι από τα καλύτερα στη λίγκα. Ξέρουμε ότι για να φτάσουμε στη νίκη σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Τους σεβόμαστε πολύ και γνωρίζουμε πόσο δύσκολες είναι οι προσωπικές μονομαχίες μέσα στο παιχνίδι απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Παρά την οικονομική τους κατάσταση και το γεγονός ότι ο προπονητής τους έχει αποχωρήσει, πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην Ευρώπη, ίσως και την πιο ταλαντούχα».