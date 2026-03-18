Θέλησε να πρωταγωνιστήσει πάλι: Η Τσαρούχα δεν άφησε τον Ιτούδη να χαιρετήσει τον Ταμπελίνι (vid)

Η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Παρί είχε ουσιαστικά κριθεί, με το σκορ να είναι στο 93-82 και να απομένουν 11" για τη λήξη του ματς. Οι δύο προπονητές πήγαν να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον, αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν έκανε επίθεση σεβόμενη το fair play, αλλά κάπου εκεί μπήκε στη μέση η Τσαρούχα.
Η Ελληνίδα ρέφερι διέκοψε τους Ιτούδη και Ταμπελίνι που κατευθύνονταν μπροστά στην γραμματεία χωρίς κανέναν λόγο, με τον Ιτούδη μάλιστα να ενοχλείται αρκετά και να το δείχνει.
O jebem ti mater bas. Pusti ljude da se pozdrave,ne glumi glumu,sta ako nije isteklo vreme kad su svi igravi stali i cekaju sirenu. Bolje naucute pravila i svirajte sta treba. Ako si htela da ispadnes faca i vidjena,pa daj im po tehnicku. Ovo nema veze sto je zensko. pic.twitter.com/u5eP3cIyw5— pratim vas samo🔴⚪🏀⭐⭐⚽️⭐⭐⭐ (@pratim_vas_samo) March 17, 2026