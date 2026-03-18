Θέλησε να πρωταγωνιστήσει πάλι: Η Τσαρούχα δεν άφησε τον Ιτούδη να χαιρετήσει τον Ταμπελίνι (vid)

Η Βάσω Τσαρούχα θέλησε να γίνει και πάλι πρωταγωνίστρια σε ένα παιχνίδι που τα πάντα είχαν κριθεί.

Η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Παρί είχε ουσιαστικά κριθεί, με το σκορ να είναι στο 93-82 και να απομένουν 11" για τη λήξη του ματς. Οι δύο προπονητές πήγαν να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον, αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν έκανε επίθεση σεβόμενη το fair play, αλλά κάπου εκεί μπήκε στη μέση η Τσαρούχα.

Η Ελληνίδα ρέφερι διέκοψε τους Ιτούδη και Ταμπελίνι που κατευθύνονταν μπροστά στην γραμματεία χωρίς κανέναν λόγο, με τον Ιτούδη μάλιστα να ενοχλείται αρκετά και να το δείχνει.