Οργισμένος Τούρκος δημοσιογράφος: «Έπαιρναν βολές ακόμα και αν ανέπνεες πάνω τους»!

Τούρκος δημοσιογράφος ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών και στάθηκε στα κριτήρια των ρέφερι στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα ο Μουράτ Μουραθάνογλου μίλησε για την αναμέτρηση των πρωταθλητών Ευρώπης απέναντι στους «ερυθρόλευκους» και ήταν οργισμένος με τη διαφορά των βολών ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Υπενθυμίζουμε πως με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου οι βολές ήταν 11-1 υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει έντονα παράπονα, όπως και οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε.

Θέση μάλιστα πήρε και ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, με τον παίκτη της Μονακό να σχολιάζει ένα επιθετικό φάουλ που έδωσαν οι διαιτητές στον Τάκερ πάνω στον Πίτερς, αναφέροντας: «Απαίσιο σφύριγμα».

«Τώρα ο κανονισμός αφορά αυτόν τον αναβληθέντα αγώνα. Δεν είχαν κάνει μεταγραφές, και ο Τζόουνς δεν έπαιξε ούτε τότε για αυτούς. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες, ο Φουρνιέ ήταν τραυματίας εκείνη την ημέρα κι έσπασε το ρεκόρ καριέρας του. Αν πρόκειται να κάνεις κάτι, κάν’ το σωστά», είπε αρχικά ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Για να συνεχίσει: «Ακόμα και αν ανέπνεες πάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού, έπαιρναν φάουλ. Εκτέλεσαν 22 βολές»!