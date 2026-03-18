Θεούλης Καρούσο: Πήγε να κόψει τον Ντα Σίλβα με το παπούτσι του! (vid)

Ο Άλεξ Καρούσο πήγε την άμυνά του άλλο επίπεδο, αφού προσπάθησε να κόψει τον αντίπαλό του με το παπούτσι του!

Στην αναμέτρηση των Θάντερ με τους Μάτζικ ο άσος της ομάδας της Οκλαχόμα έχασε το παπούτσι του, όμως όχι μόνο το βρήκε, αλλά προσπάθησε με αυτό να κόψει τον Τρίσταν Ντα Σίλβα που εφορμούσε στο καλάθι.

Τελικά η άμυνα δεν έπιασε τόπο, αφού και το καλάθι έφαγε και τεχνική ποινή δέχθηκε για την ενέργειά του, ανοίγοντας ωστόσο νέους ορίζοντες στην υπόθεση προστατεύω τη ρακέτα...

Δείτε το σχετικό βίντεο: