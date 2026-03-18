Ιτούδης: «Κανένας προπονητής δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση μας»

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Παρί στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

Ο Έλληνας τεχνικός μετά το ματς ρωτήθηκε αν ήταν πλεονέκτημα πως η Χάποελ, αφού δεν έχει υποχρεώσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα, είχε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί, με τον Ιτούδη να αναλύει την κατάσταση στην ισραηλινή ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μην είσαι αγενής, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Παίρνουμε αυτό που έχουμε. Άλλοι προπονητές δεν θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση των παικτών μας, οπότε προχωράμε με ό,τι έχουμε και αυτό είναι που μας μένει. Πορεύομαι με ό,τι έχω, έτσι έχουν τα πράγματα».