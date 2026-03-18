Δεν μπόρεσαν οι Μπακς, πέρασαν το εμπόδιο των Σανς οι Τίμπεργουλβς

Οι Μπακς πάλεψαν μέχρι το τέλος εναντίον των Καβαλίερς χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα, την στιγμή που οι Τίμπεργουλβς πέρασαν το εμπόδιο των Σανς.

Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 116-123

Οι Μπακς το παλέψαν από την αρχή, δεν άφησαν τους Καβαλίερς να φύγουν μπροστά στο σκορ πριν τη ανάπαυλα, όμως η παρέα του Χάρτεν στην τελευταία περίοδο έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό και έφυγε με τη νίκη από το Μιλγουόκι.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς 116-104

Χέρι - χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες μέχρι την τέταρτη περίοδο και φάνηκε πως ο αγώνας θα πάει σε εκείνον που θα «ξυπνήσει» στο τέλος. Κάτι που έγινε από την πλευρά των «Γουλβς», οι οποίοι πανηγύρισαν και τη νίκη.