Δεν μπόρεσαν οι Μπακς, πέρασαν το εμπόδιο των Σανς οι Τίμπεργουλβς

Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 116-123
Οι Μπακς το παλέψαν από την αρχή, δεν άφησαν τους Καβαλίερς να φύγουν μπροστά στο σκορ πριν τη ανάπαυλα, όμως η παρέα του Χάρτεν στην τελευταία περίοδο έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό και έφυγε με τη νίκη από το Μιλγουόκι.
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς 116-104
Χέρι - χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες μέχρι την τέταρτη περίοδο και φάνηκε πως ο αγώνας θα πάει σε εκείνον που θα «ξυπνήσει» στο τέλος. Κάτι που έγινε από την πλευρά των «Γουλβς», οι οποίοι πανηγύρισαν και τη νίκη.